İnternet Dikatatörlüğü okurlarıyla buluştu

Çağdaş Gökbel, İnternet tüm dünyaya gerçekten bir basın özgürlüğü getirdi mi? Bir Soğuk Savaş savunma silahı nasıl “büyük bir özgürleştiriciye” dönüştürüldü? Değişen davranış kalıpları ve küresel salgında interneti olmadığı için yurttaşlık haklarından (eğitim hakkından) yararlanamayan çocuklar neden görmezden gelindi? sorularının cevabını İnternet Dikatatörlüğü Bir iletişim mucizesinin yükselişi ve düşüşü kitabında verdi.

Çağdaş Gökbel, tüm bu sorulara bilimsel yöntemle cevap bulmaya çalışıyor ve internetin gerçek bir özgürleşme sağlayıp sağlamadığını sorgulayarak alanında uzman kişilere yönelttiği sorularla propagandanın ağır sis perdesini aralıyor.

İnsanlığa bir deli gömleği giydirildi ve insanlık bu deli gömleğinden kurtulabilecek mi?

İrlanda ve Türkiye internetin gazeteciliğe yeni bir soluk getirip getirmediğini tartışıyor.

Bilimin sınırlarının başladığı yerde Gökbel, bir yöntem olarak gazeteciliği yardıma çağırıyor. Bu sayede alanında uzman kişileri yan yana getiriyor ve onlara sorular yöneltiyor.

Orhan Gökdemir, Nevzat Evrim Önal, Ahmet Çınar, Tolga Kaan, Nagehan Kızılkaya, Kaya Emre Uzmay, Helena Sheehan, Ger Scully, Ali Ufuk Arıkan, Mustafa Kenan Aybastı, Sertaç Canbolat, Mutluhan İzmir, Cangül Örnek…

Tüm bu isimlerin yanıtlarını merak ediyorsanız İnternet Diktatörlüğü gerçeği merak edenler ve sorgulayanlar için yazıldı.