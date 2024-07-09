Bir ili çekirgeler bastı. Köylüler diken üzerinde

Köylüler ve çiftçiler, çekirge sürülerinin ekinlerine zarar vereceği düşüncesi ile diken üzerinde oturuyor.

Özellikle kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri, 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunu basan çalı çekirgeleri vatandaşları kortuyor.

Çekirgelerin her yıl aynı dönemde geldiğini anlatan Aydın Altıkara, çalı çekirgelerinin zararlı olduklarını vurgulayarak çekirgelerin ormanlara, çayırlara ve ekili alanlara zarar verdiğini söyledi. Altıkara çekirgeler konusunda ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.