Bir ili çekirgeler bastı. Köylüler diken üzerinde

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir ili çekirgeler bastı. Köylüler diken üzerinde

Muş'un yüksek kesimlerini sürü halinde basan çalı çekirgeleri, köy yolu ve meşe yapraklarının yüzeylerini kaplayarak Muş Ovası'na doğru ilerlemeye başladı.

Köylüler ve çiftçiler, çekirge sürülerinin ekinlerine zarar vereceği düşüncesi ile diken üzerinde oturuyor.

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Özellikle kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri, 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunu basan çalı çekirgeleri vatandaşları kortuyor.

Çekirgelerin her yıl aynı dönemde geldiğini anlatan Aydın Altıkara, çalı çekirgelerinin zararlı olduklarını vurgulayarak çekirgelerin ormanlara, çayırlara ve ekili alanlara zarar verdiğini söyledi. Altıkara çekirgeler konusunda ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.

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