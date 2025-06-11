Bir ilki yaşadılar: Müthiş

Ay-yıldızlılar, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.

Bu mücadelenin ardından ilk kez milli formayı giyen Demir Ege Tıknaz açıklamalarda bulundu. İlk kez milli takıma gelmesi hakkında konuşan Demir Ege Tıknaz, "Milli takıma gelmek müthiş bir duygu. Burada olmak hepimiz için bir şans. İçeride aile ortamı var" ifadelerini kullandı.

DEMİR EGE TIKNAZ: MEKSİKA BOŞ BİR TAKIM DEĞİL

Meksika'nın kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Demir Ege Tıknaz, "Meksika iyi bir takım, boş bir takım değil. Eksiklerimizi gördük ve onları değerlendirip yolumuza daha iyi şekilde devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

"BENİM YAPABİLECEĞİM EN İYİ ŞEY ÇALIŞMAK"

En iyi şekilde çalışması gerektiğini belirten Demir Ege, "Bizim oyuncularımız çok üst düzey. Benim yapabileceğim en iyi şey çalışıp hocanın takdirine bırakmak" sözlerini sarf etti.

YASİN ÖZCAN: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK

İlk kez A milli formayı giyen bir diğer futbolcu Yasin Özcan, bu maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hatalarını gördükleri bir maç olduğunu belirten Yasin Özcan, "İlk yarı çok iyi top oynadık. Küçük bir konsantrasyon eksikliğinden dolayı ilk yarının son anlarında gol yedik. Bu bizi düşürse de ikinci yarıda oyunu bırakmamaya çalıştık. İkinci yarı biraz git gelli oldu. Bizim gol atma isteğimiz arttı. Biz bunu hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maç. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kaybettik ama hatalarımızı gördüğümüz bir maç olarak yorumluyorum" ifadelerini kullandı

"İLK KEZ PROFESYONEL MAÇA ÇIKIYORMUŞ GİBİ HEYECANLIYDIM"

İlk milli maçı olmasıyla ilgili duygularını aktaran genç futbolcu, "Sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı. Ama ısınmada tamamen geçti. Genel olarak çok iyi bir deneyim oldu. Beni oynattığı için hocam Montella'ya teşekkür ederim. Bu maç eksiklerimi görme şansım oldu. Bu eksikleri düzelterek en iyi şekilde devam edeceğim" sözlerini sarf etti.

18 yaşındaki savunmacı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Takımdaki ağabeyler bana tamamen kulüpte nasıl oynuyorsam öyle oynamamı söylediler. Heyecan yapmamam gerektiğini söylediler. Kaan Ayhan ağabey 'En iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı şekilde mi oynadın' dedi. Onun öyle demesi beni rahatlattı."