Bir İranlı, Afgan ev arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı

Kastamonu’da tartıştığı arkadaşını bıçaklayan bir İranlı, yaralı Afganı balkona çıkararak aşağıya attı.

Bıçaklanan ve balkondan atılan Afgan ağır yaralanırken, evde bulunan iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, İnönü Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre , İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu Mustafa N.K. arasında büyük bir tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın alevlenmesi üzerine B.D., eline aldığı bıçakla Mustafa N.K.’yi yaraladı. Ardından B.D., balkona çıkardığı Mustafa N.K.’yi 3. kattan aşağıya attı. Balkondan atılan Mustafa N.K., ağır yaralandı.

Olaya şahit olanvatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Yapılan ihbarla apartmana sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan yaralı şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Olay yerine gelen polisler B.D.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı. B.D.'nin eşi olduğu ve olaya karıştığı belirlenen evdeki ismi öğrenilemeyen bir kadın da polis merkezine götürüldü.