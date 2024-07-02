Bir işçi daha hayatını kaybetti

Bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazası Samsun’da meydana geldi. Ayancık ilçesi Aşağıköy ve Dolay Köyleri arasındaki ormanlık alanda yaşanan ölümlü kaza, Ayancık- Bozkurt arası yüksek gerilim hattının ormanlık alanda temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörü 63 yaşındaki R.S iş makinesinin altında kaldı. Olayın ihbar edilmesi ile kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. İlk belirlemede operatörün hayatını kaybettiği belirlendi. R.S.'nin cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.