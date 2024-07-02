Bir işçi daha hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Bir işçi daha hayatını kaybetti

Samsun'da bir operatör iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti

Bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazası Samsun’da meydana geldi. Ayancık ilçesi Aşağıköy ve Dolay Köyleri arasındaki ormanlık alanda yaşanan ölümlü kaza, Ayancık- Bozkurt arası yüksek gerilim hattının ormanlık alanda temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörü 63 yaşındaki R.S iş makinesinin altında kaldı. Olayın ihbar edilmesi ile kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. İlk belirlemede operatörün hayatını kaybettiği belirlendi. R.S.'nin cenazesi Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw238533-01.jpg

Son Haberler
Beylikdüzü'nde boş arazide yangın Yerel Haberler
Beylikdüzü'nde boş arazide yangın
MİT'ten PKK'ya darbe! İsveç sorumlusu yakalandı Gündem
MİT'ten PKK'ya darbe! İsveç sorumlusu yakalandı
Marketlerde yeni dönem. Artık müşteriler de görebilecek Ekonomi
Marketlerde yeni dönem. Artık müşteriler de görebilecek
Bir ilde toplu taşımaya zam Gündem
Bir ilde toplu taşımaya zam
İkinci el otomobil fiyatları uçacak. Tarih belli oldu Otomotiv
İkinci el otomobil fiyatları uçacak. Tarih belli oldu
Haluk Levent kripto para çıkardı Ekonomi
Haluk Levent kripto para çıkardı
Pazarlama profesyonellerinin kılavuzu olacak platform kuruldu Ekonomi
Pazarlama profesyonellerinin kılavuzu olacak platform kuruldu