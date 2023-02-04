Bir ittifakta daha mutabakat sağlandı

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin sürdürdüğü ittifak görüşmelerinde yüzde 90 mutabakat sağlandığı, tüm konularda uzlaşılmasının ardından ittifakın yola çıkacağı belirtiliyor.

“Sembolik Cumhurbaşkanlığı, parlamenter sistem, göçmenlerin gönderilmesi” konularında ortak noktada birleşildiği kaydedilirken, uygulanacak olan seçim yasasına göre de tek parti çatısı altında seçime girilmesi değerlendiriliyor.

"Her konuda mutabık kalınması için çaba harcandığı, hali hazırda yüzde 90’ın üzerinde mutabakata varıldığı ve kalan birkaç konuda da tam anlaşma sağlanmasıyla ittifakın yola çıkacağını” kaydeden kaynaklar, “Sağlam zemin için yüzde 100 mutabakat istiyoruz” değerlendirmesi yapıyor.

İttifakta, “Cumhurbaşkanlığı en son mesele. Adaylık teferruat. Öncelik devlet nasıl yönetilecek, tahrip edilen değerler nasıl düzeltilecek konusu. Cumhurbaşkanlığı sembolik olacak. Parlamenter sistem istiyoruz” görüşü dile getiriliyor.