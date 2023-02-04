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Bir ittifakta daha mutabakat sağlandı

Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nden oluşan bir ittifakta daha yüzde 90 mutabakat sağlandı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:41
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Bir ittifakta daha mutabakat sağlandı

Bir ittifakta daha mutabakat sağlandı
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Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi’nin sürdürdüğü ittifak görüşmelerinde yüzde 90 mutabakat sağlandığı, tüm konularda uzlaşılmasının ardından ittifakın yola çıkacağı belirtiliyor.

“Sembolik Cumhurbaşkanlığı, parlamenter sistem, göçmenlerin gönderilmesi” konularında ortak noktada birleşildiği kaydedilirken, uygulanacak olan seçim yasasına göre de tek parti çatısı altında seçime girilmesi değerlendiriliyor.

"Her konuda mutabık kalınması için çaba harcandığı, hali hazırda yüzde 90’ın üzerinde mutabakata varıldığı ve kalan birkaç konuda da tam anlaşma sağlanmasıyla ittifakın yola çıkacağını” kaydeden kaynaklar, “Sağlam zemin için yüzde 100 mutabakat istiyoruz” değerlendirmesi yapıyor.

İttifakta, “Cumhurbaşkanlığı en son mesele. Adaylık teferruat. Öncelik devlet nasıl yönetilecek, tahrip edilen değerler nasıl düzeltilecek konusu. Cumhurbaşkanlığı sembolik olacak. Parlamenter sistem istiyoruz” görüşü dile getiriliyor.

 

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ANDEZİT ZAFER
4.02.2023 11:53
Zafer partisine kadar ülkede muhalefet yoktu hepiniz iktidara çalıştınız. Uyan Türk milleti. 6'lı masa Türklüğü tasfiye edecek.  
 
ANDEZİT ZAFER
4.02.2023 11:52
Babacanın partisi Türklüğü anayasadan çıkaracağız diyor, Kılıçtaroğlu göç ve entegrasyon bakanlığı kuracağız, helallaeşmek için roboskiye gideceğiz diyor. Bu ağızdaki ittifakı desteklemem.  
 
yigit
4.02.2023 11:52
kime hizmet ettiklerini anlamak için kahin olmak gerekmez!  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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