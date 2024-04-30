Bir kadın cinayeti daha: Eşini banyoda kafasından vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde 4 yıllık evli ve 1 çocuk sahibi olan Ertuğrul Temiz, eşi Gülcan Güneş'i evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
Ertuğrul Temiz cep telefonundan kardeşine, "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" diye mesajı attı.
Olayın haber verilmesi üzerine adrese giden polis kendi imkanları ile kapıyı açarak girdiği evde Gülcan Güneş'i tabancayla kafasından vurulmuş halde banyoda buldu.
Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu.
Gülcan Güneş'in cesedi otopsi işlemleri için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.