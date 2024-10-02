Bir kadının bacağını ellemeye çalışmak suç sayılmadı! Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis şoku

Mardin'de yaşayan ve 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak tanınan 49 yaşındaki Melek Akarmut hakkında, kendisine tacizde bulunduğunu belirttiği, elindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştığı 25 yaşındaki A.E.'nin şikayetçi olması nedeniyle 'Şerefe karşı işlenen suçlar' kapsamında 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 2 Nisan'da, Mardin 1'inci Cadde'de yaşandı. Amerikalı aktris Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle bilinen 4 çocuk ve 2 torunu olan Melek Akarmut, 9 yıl önce Afyonkarahisar'dan Mardin'e taşınarak, burada sokak hayvanlarına gelir amacıyla sabun ve kolonya satmak için 6 metrekarelik iş yeri açtı.

Akarmut, iş yerinde çalışırken sosyal medyadan yayın yaptığı esnada A.E. isimli bir şahsın dükkanına gelerek, ürünlerle ilgili bilgi almak istediğini söylemesi üzerine sabun ve kolonya satışı yaptığını belirtti. Bu sırada A.E., Akarmut'un sağ bacağının diz altındaki 'Marilyn Monroe'nun yüzünün bulunduğu dövmeye bakmak istediğini söylemesi üzerine Akarmut, A.E.'ye dövmeci olup olmadığını sordu. Dövmeci olmadığını ancak dövmeyi merak ettiğini belirten A.E., elini Akarmut'un dizine doğru uzattınca Akarmut, duruma tepki gösterdi.

"Dokunmayın. Siz kimsiniz bana dokunacaksınız, ne cesaretle?" diyerek bacağını geri çeken Akarmut’a A.E. ise "Sadece dövmeye dokunacaktım. Siz dokunmayın demediniz" yanıtını verdi. A.E., Akarmut'un uyarısı üzerine iş yerinden ayrılırken, o anlar, iş yeri kamerasına anbean kaydedildi. Daha sonra polise giden Akarmut, A.E.'den kendisini taciz ettiği suçlamasıyla şikayetçi oldu.

DELİL YOK

Soruşturma Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından tamamlanırken, A.E. ifadesinde, kolonya almak için iş yerine gittiğini, Melek Akarmut'un dövmesini görünce dokunmak için izin istediğini ancak olumsuz yanıt alınca kolonyaların fiyatını öğrenip, iş yerinden ayrıldığını belirtti. Başsavcılık, şüphelinin cinsel taciz kastıyla hareket ettiğine yönelik bir delil bulunmadığı belirterek, kamu davası açılmasını gerektirecek şekilde suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

PAYLAŞIMA SUÇ DUYURUSU

Tüm bu yaşananlar sonrası A.E. de Akarmut'tan olay sırasında sosyal medyada yayın yaptığı ve iş yeri görüntülerini sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla 'kişisel verilerinin paylaşılması' suçlamasıyla şikayetçi oldu. A.E.'nin avukatı, Akarmut'un Amerikalı aktrise benzerliği sebebiyle müvekkilinin şaşkınlık yaşayarak bacağındaki dövmeyi de görünce izin isteyip dokunmak istediğini ancak tepkiyle kovulması üzerine iş yerinden ayrıldığını söyledi.

A.E.'nin avukatı, Akarmut'un o anları sosyal medya hesabından 'Sapık tacizci' başlığı ve 'Köpekleri değil bunları toplasınlar barınağa bir zahmet, küpe de taksınlar' notuyla paylaşıp, müvekkilinin kamuoyu önünde küçük düşürdüğünü; onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiğini belirterek müvekkilinin olumsuz durumlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILDI

A.E’nin suç duyurusu sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, A.E.'nin şikayeti üzerine Melek Akarmut hakkında ‘Şerefe karşı işlenen suçlar' kapsamında 2,5 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.