Bir kadının gözü önünde silahlı çatışma. Burası Teksas değil Rize. Sonunda biri vuruldu

Kaynak: İHA
Bir kadının gözü önünde silahlı çatışma. Burası Teksas değil Rize. Sonunda biri vuruldu
Rize’de iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Teksas sokaklarını aratmayan o görüntüler cep telefonu kamerasına yansırken çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.

Rize’nin merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup sokak ortasında karşılaştı. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya dönüştü.

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SOKAK ORTASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

İki taraf da belindeki silah ve bıçaklara davranarak birbirlerini hedef aldı. Birbirlerine kurşun yağdırmaya başlayan taraflar sokağı silah sesleriyle inletti.

Çevrede bulunan vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralanan K.Ö., H.Ç. ve T.Ç. isimli şahısları ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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