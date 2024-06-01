Bir kilo uyuşturucuyu şehre sokmaya çalışan İranlı Eskişehir’i birbirine kattı

Eskişehir'e uyuşturucu sokma şüphesiyle izlenen ve polisin 'dur' çağrısına uymayıp kaçmaya çalışan İran vatandaşı Mılad S., üç araca çarpmasının ardından yakalandı.

Şüphelinin aracında 1 kilogram 14 gram metamfetamin bulundu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Bursa'dan şehre uyuşturucu getirdiği iddiasıyla takip edilen İran vatandaşı 33 yaşındaki Mılad S., yönetimindeki 06 MD 1258 plakalı araçla Bursa-Eskişehir Karayolu'nun 1. kilometresindeki polis kontrol noktasında durdurulmak istendi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan Mılad S., ters yönde kaçmaya çalıştı.

Kaçışı sırasında iki sivil polis aracına ve Batuhan G. tarafından kullanılan 26 AFB 687 plakalı minibüse çarpan Mılad S., olay yerinde yakalandı.

Hafif yaralanan şüpheli, hastaneye götürüldü ve tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Mılad S.'nin aracında yapılan aramada, 1 kilogram 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.