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Tuğba Özay'dan şoke eden iddia. “Bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş"

Kahramanmaraş'ta geçen hafta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra afet bölgesine giden eski manken Tuğba Özay şoke eden bir iddiayı gündeme taşıdı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:03
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“Bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş" Tuğba Özay'dan şoke eden iddia

Tuğba Özay'dan şoke eden iddia. “Bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş''
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası depremden zarar gören vatandaşlar için ünlüler de seferber oldu. Ancak bu durumu fırsata çevirenler de vardı.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremden sonra depremzedelere yardıma koşan Tuğba Özay şoke eden bir iddiada bulundu.

Deprem bölgesinde olan Tuğba Özay açıklamasında "Mersin'de 2 otelle ilgili bilgi geldi, depremzede canlarımızı otele almayıp para istiyorlarmış. Bir depremzede kardeşimiz 5 saat uyumak için 950 TL ödemiş. Bu tip şeyleri yayın, emniyete başvurun... Bize gelen bilgiler doğrultusunda otelleri de deşifre edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

Tuğba Özay Hatay'da depremzedelere yardım ettiği anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
 

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