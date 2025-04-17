Bir kişi hayatını kaybetmişti! Şakir Paşa setinin yangın görüntüleri ortaya çıktı

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin setinde ikinci kez yangın faciası yaşandı. Oyuncular sete çıkmadan önce çıkan yangın tüple kontrol altına alındı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Setin Taki lakaplı yapım amiri Serkan Sükyan yangını kontrol altına alma çalışmaları sonrası bir anda yere yığıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen yapım amiri hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa Köşkü’ndeki yangın sonrası çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Dizi seti iptal olunca vapurla evlerine dönen oyuncular ve ekip gözyaşlarına boğuldu.

ZAMAN ATLAMASI YAPILACAK

Dizinin bu sezon 16. bölümde sezon finali yapması ve zaman atlaması sonrası Hazal Kaya ve Eda Ece’nin de rol alacağı yeni versiyonuyla yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkması bekleniyor.