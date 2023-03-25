İzmir'de bir kişinin tabancayla yaralanması güvenlik kamerasında

Torbalı Mahallesi 5111 Sokak'ta kamyonetiyle seyir halindeki C.Y. (34) ile kendisini durduran M.K. ve O.K. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Bu sırada M.K yanındaki tabancayı C.Y'nin kullandığı kamyonetin camından uzatarak ateş etti.

Kasığından yaralanan ve kamyonetiyle uzaklaşarak hastaneye giden C.Y, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çevredeki iş yerlerindeki güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili gözaltına alınan M.K, tutuklandı, kardeşi O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)