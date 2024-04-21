Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz

2- Zarif ya da gösterişli takılar

Takılar, bir kombini, çok şık bir hale de sokabilir, çok maskülen bir hale de sokabilir, çok vasat bir hale de sokabilir.

Dolayısıyla seçilen takılar kıyafete uygun, dikkat çekebilecek derecede (hatta bazen star parça) zayif ya da gösterişli durabilir.

Boynunuza takacağınız küçük bir kolye ya da bileğinize takacağınız bazen bir ip parçası bile tarzınızı bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Küpeler ise yüze çok yakın bir konumda olduğu için kolye ve bileklikten daha fazla dikkat çekecektir.