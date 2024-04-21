Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz

3- Ayakkabı seçimi ve temizliği
Bazı kıyafetler topuklu ayakkabıya, bazıları sandalete, bazıları loafera, bazıları bot, bazıları ise spor ayakkabıya uygun olur.
Bir abiyenin altına giyilmiş spor ayakkabılı birini hayal edemeyeceğimiz gibi eşofman takımının altında da topuklu ayakkabı düşünemeyiz değil mi?
Dolayısıyla parçaları birbirine yakıştırmak ve hangi elbisenin altına ne giyileceğine karar vermek büyük önem taşır.
'Dost başa düşman ayağa bakar' atasözünden de hareketle ayakkabılar her zaman özenli, kombine uyumlu ve kesinlikle temiz olmalı...