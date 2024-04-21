Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz

Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz
Damla Baylan
Ekonomik koşulların zorlaştığı bu günlerde kıyafet almak da lüksler arasında. Özellikle dış giyim (mont ve kaban) ile ayakkabı fiyatları alıp başını gitmişken, var olan kıyafetlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve daha zengin gösterileceği derlendi. İşte o ipuçları...
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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 1

Tarz, şıklık ve özen bir araya gelince kişi otomatik olarak çevresi tarafından beğenilen biri haline geliyor.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 2

Bir kez bakanın dönüp bir kez daha bakarak 'Kombini harika olmuş' demesi için neler yapılması gerektiği derlenen bu haberde, 14 kritik madde bir araya getirildi.

İşte o maddeler...

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 3

1- Terzi çok önemli.

Var olan kumaşları ya da büyük gelen, tam oturması için kıyafetler götürülen terziler büyük önem taşıyor.

Gittiğiniz terzi sizi ve tarzınızı çok iyi bilerek, vücut proporsiyonunuza uygun kesimler ve dikişler yapabilmeli.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 4

2- Zarif ya da gösterişli takılar

Takılar, bir kombini, çok şık bir hale de sokabilir, çok maskülen bir hale de sokabilir, çok vasat bir hale de sokabilir.

Dolayısıyla seçilen takılar kıyafete uygun, dikkat çekebilecek derecede (hatta bazen star parça) zayif ya da gösterişli durabilir.

Boynunuza takacağınız küçük bir kolye ya da bileğinize takacağınız bazen bir ip parçası bile tarzınızı bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Küpeler ise yüze çok yakın bir konumda olduğu için kolye ve bileklikten daha fazla dikkat çekecektir.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 5

3- Ayakkabı seçimi ve temizliği

Bazı kıyafetler topuklu ayakkabıya, bazıları sandalete, bazıları loafera, bazıları bot, bazıları ise spor ayakkabıya uygun olur.

Bir abiyenin altına giyilmiş spor ayakkabılı birini hayal edemeyeceğimiz gibi eşofman takımının altında da topuklu ayakkabı düşünemeyiz değil mi?

Dolayısıyla parçaları birbirine yakıştırmak ve hangi elbisenin altına ne giyileceğine karar vermek büyük önem taşır.

'Dost başa düşman ayağa bakar' atasözünden de hareketle ayakkabılar her zaman özenli, kombine uyumlu ve kesinlikle temiz olmalı...

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 6

4- Dış giyim tercihi

Bu konu neredeyse herkes tarafından çok da önemsenmeyen bir konu gibi görünse de aslında en önemlilerinden biri.

Bazı kişiler 'Amaaan nasıl olsa birkaç saat giyip gittiğim yerde çıkaracağım, önemli olan iç giyim' dese de dış giyim özenli olmalı ki, dış giyiminizi çıkardığınızda içinize giydiğiniz kombin merak konusu olsun.

Bazen bir peluş, bazen bir kaban, bazen bir trençkot, bazen de bir şişme montla tarzınızı yansıtmanız mümkün.

Unutmayın dış giyim yağmurdan kadar güneşten korur...

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 7

5- Kıyafet yıkama kuralları

Bir diğer önemli husus kıyafet yıkama kurallarına riayet etmektir.

Beyaz bir tshirtin kırmızı bir pantolonla yıkandığında makineden hangi renk çıkacağını hepimiz az çok tahmin edebiliriz değil mi?

Dolayısıyla hangi kıyafetin hangi derecede yıkanacağını ve renkli beyaz ayrımını yapmanın ne kadar önemli olduğu konusu fiyat etiketlerini görünce (pahalılık) daha etkili olacaktır.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 8

6- Kuru temizleme

Yine oldukça önemsiz gibi görünen ama kıyafetlerin ilk günkü gibi korunmasını sağlayan bir diğer husus da kuru temizlemedir.

Artan fiyatları nedeniyle son günlerde çok tercih edilen bir alan olmasa da aslında dış gibi konusunda çamaşır makinesinden önce başvurmak gereken yer kuru temizlemedir.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 9

7- Açık renk ve koyu renk kıyafet arasında kalmak

Kombin yapma açısından düşünüldüğünde iki tercih arasında mağazada sıkışıp kaldıysanız mutlaka koyu renkli kıyafeti almalısınız. Çünkü koyu renkleri diğer renklerle meçlemek daha kolaydır.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 10

8- Yıpranmış parçalar

Elbette tarz meselesi ancak zaten yırtık olan ve çok fazla gözeneği, çok fazla katmanı olan bir kıyafet; yıkandıkça daha da yıpranacaktır. Dolayısıyla sizi tarz yapmaktan çok rüküşlüğe ve özensiz göstermeye yol açar.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 11

9- Saç ve makyaj

Yalnızca özel günlerde değil, günlük hayatta da saçınız ve makyajınız dozunda ve yüzünüze uygun bir biçimde yapılırsa bazen giydiğiniz kıyafetin bile önüne geçer.

Abartıdan uzak, bir yalnızca yüzünüzün bir kısmını patlatarak yapacağınız makyaj sizi diğerlerinden daha farklı kılacaktır.

Bir gözlük ya da bir saç tokası da yine ne kadar tarz olduğunuzu çevrenize göstermeye yetecektir.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 12

10- Ütüsüz kıyafet giymek

Kesinlikle uzak durmanız gereken bir konu. Jilet gibi bir gömlek giyen kişinin yanında giyeceğiniz kırışık buruşuk bir gömlek hiç de hoş durmayacak, üstelik bulunduğunuz ortama, yanınızda olan kişiye saygı göstermediğiniz anlamına bile gelecektir.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 13

11- Dolap düzeni

Alışverişe çıkmadan önce düzenli bir dolap görünümünüz varsa fotoğrafını çekebilir, renk renk ayrılmış kıyafetleriniz arasından ihtiyacınız olanı kolaylıkla saptayabilir ve daha az para harcayarak ihtiiyacınıza sahip olabilirsiniz.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 14

12- Kıyafette işleme varsa...

İşlemeli kıyafetlerin modası çok eskide kaldı. Çok büyük olmadığı sürece, minimal tutulan işlemelerin haricinde bir kıyafet aldığınızda demode gözükebilme ihtimaliniz söz konusu.

Bu sebeple işlemeli ve işlemesiz bir kıyafet arasında kaldıysanız bizce işlemesiz olanı tercih etmelisiniz...

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 15

13- Dikişin duruşu

Bir kıyafetin dikişi o kıyafetin kalitesini de gösterir. Yamuk ve özensiz dikilmiş kıyafet, ucuz duracağı için bir kıyafet alırken özellikle bakmanız gereken yerlerden biri de dikişler olmalıdır.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 16

14- Yanlış seçilmiş iç çamaşırı izi

Beyaz bir pantolonun altına siyah bir iç çamaşırı görüntüsü hiç hoş olmayacaktır. Yada bedeninizden küçük sütyen tercihi de etlerinizin yanlardan kalıp kalıp gözükmesine yol açacaktır. Dolayısıyla hangi kıyafetle nasıl iç çamaşırı giyileceği planlanmalı ve bedene uygun iç çamaşırı tercih edilmelidir.

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Bir kıyafete milyarlarca lira vermeden önce dikkat! Bu tüyolarla kıyafetlerinizi daha zengin gösterebilirsiniz 17
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