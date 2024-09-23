Bir kıyamettir gitmek deyimi ne anlama geliyor?

Bir kıyamettir gitmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir ortamda aşırı derecede gürültü, kargaşa ve telaşın hakim olduğunu belirtmek için kullanılır. Genellikle bir olayın veya durumun kontrolden çıktığını ve büyük bir kaos yaşandığını anlatır. Örneğin, “Partide bir kıyamettir koptu” cümlesi, partide çok fazla gürültü ve kargaşa olduğunu ifade eder.

Ani ve beklenmedik olaylar sırasında ortaya çıkan yoğun ve karmaşık durumları tanımlamak için tercih edilir. Bir başka örnekle açıklamak gerekirse, “Maç sırasında bir kıyamettir koptu” ifadesi, maç sırasında seyirciler arasında büyük bir kargaşa ve gürültü yaşandığını anlatır. Bu tür durumlar genellikle insanların yoğun duygusal tepkiler verdiği anlarda ortaya çıkar ve ortamın tamamen kontrolden çıkmasına neden olabilir.

BİR KIYAMETTİR GİTMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sınıfta bir kıyamettir koptu, meğer öğrenciler sınav sorularını önceden çalmış."