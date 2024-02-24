Bir koala ölen arkadaşının yasını tutarken görüntülendi. Ölen arkadaşlar gibi sessiz sitemsiz...

Her gün sosyal medyada hayvanlar alemi ile alakalı yüzlerce içerik çıkarken, bunlar kimi zaman bizi kahkaya boğarken, kimi zaman da hüzünlendiriyor.

Kimi insanlar, hayvanlarda duygunun olmadığına da inansa da sosyal medya da paylaşılan içerikler bunu aslında gerçek olmadığını ortaya koyuyor.

KOALA ÖLEN ARKADAŞININ BAŞINDA YAS TUTTU

Avustralya’da kayıt altına alındığı düşünülen videoda, bir koalanın ölen arkadaşının başında yas tuttuğu görüntüler, izleyenleri gözyaşına boğdu.

Sanal alemde çokça beğeni ve yorum alan videoda, koalanın ölen arkadaşına son kez sarıldığı görülüyor.

KOALALAR NEREDE YAŞAR?

Avustralya'ya özgü otobur ve ağaçta yaşayan bir keseli memeli hayvan türü olan koalalar, Phascolarctidae familyasının yaşayan tek temsilcisidir ve yaşayan en yakın akrabaları vombatlardır. Koalalar, Avustralya'nın doğu ve güney kıyıları boyunca Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde görülür.

KOALALAR NASIL BESLENİR?

Besinlerinin büyük bölümünü okaliptüs ağaçlarının yapraklarından elde eden, genelde bu ağaçlardan oluşan ormanlık alanlarda yaşayan koalalar, bu yaprakların besin değeri ve kalori içeriği sınırlı olduğundan dolayı genellikle sedanter bir yaşam sürer ve günde 20 saate kadar uyurlar.

Görece asosyal olan bu canlılar, anne koalalar yalnızca bakıma ihtiyaç duyduğu sürece yavruları ile ilgilenirken, erişkin erkekler, rakiplerinin gözünü korkutma veya çiftleşme amacıyla dişilerin dikkatini çekmek için yüksek sesli böğürtülerle iletişim kurar ve göğüslerindeki koku bezlerinden salgıladıkları kokular ile bölgelerini belirlerler.