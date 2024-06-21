Bir mesajla 72000 lira kazandı

Makalesi, Çanakkale Savaşı’yla ilgili Avustralyalı bir subayın hikayesini anlatıyordu ve 2009’da bir haber sitesinde yayımlandı. Çağlayan, makalesinin 2011 yılında uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun dergisinde ‘Serap’ takma ismiyle kullanıldığını fark etti. İletişime geçtiği dergi, telif hakkı ödemeyi reddetti.

Bunun üzerine Çağlayan, avukatı aracılığıyla 2018’de Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, eski tarihli maillerle yazının kendisine ait olduğunu ispatlayan Çağlayan’a 15 bin TL maddi, 5 bin TL manevi olmak üzere 20 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıtay tarafından onanan karara göre, Çağlayan’a yasal faizle birlikte 72 bin lira tazminat ödenecek.

Çağlayan, bu sürecin zorlu olduğunu ancak izinsiz kullanımın yaptırımla karşılaşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu davanın benzer durumda olan insanlar için bir örnek teşkil ettiğini belirtti. İspat için noter tasdikli belgeye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Çağlayan, yaratıcı insanlara ve kültür üreticilerine, eserlerini güvenilir bir maille önce kendilerine göndermelerini ve ardından paylaşım yapmalarını önerdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün katkısını önemli bulduğunu dile getirdi ve toplumun bu konuda bilinçlenmesini istedi.