Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı kurtarır atasözünün anlamı nedir?

Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı kurtarır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı kurtarır atasözünün anlamı nedir?

Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı kurtarır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işi başarıya ulaştırmadan kat edilen yol üzerinde bulunan küçük ayrıntılar işin başarılması açısından çok önemli olmaktadır.

İş sürecindeki bu olayları ve ödevleri küçümsemek sonuca ulaşmadan engel oluşturmaktadır. Atalarımız bundan yola çıkarak "Bir mıh bir nal kurtarır bir nal bir at kurtarır" atasözünü dilimize geçirmişlerdir.

BİR MIH BİR NALI, BİR NAL BİR ATI KURTARIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Yaptığın ay sonu kasa kontrolünden eksikliği bulamam üzerine müdürüm bana bir mıh bir nal kurtarır bir nal bir at kurtarır atasözünün hatırlatarak küçük detaylara dikkat etmem gerektiğini söyledi.

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