Bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı

Kaynak: İHA
Bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan bir motel, sözleşmesi bittiği halde tahliye edilmediği gerekçesiyle jandarma tarafından boşaltıldı.

Edremit-Küçükkuyu karayolunda, deniz kenarındaki bir motel önünde hareketli saatler yaşandı. Sözleşmesi biten ancak sahibi tarafından tahliye edilmediği ileri sürülen yerin jandarma tarafından boşaltıldığı öğrenildi. Vakıflar mülkiyetinde olduğu öğrenilen yerin tahliye edilmemesi üzerine kolluk görevlileri tarafından boşaltıldığı belirtildi. Ayrıca, genel müdürlük tarafından kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak artarak devam ettiği, sıkı kontrollerle uygunsuzluğa geçit verilmediği ifade edildi.

Motel sahibinin sözleşmenin bitişine rağmen yerin boşaltılmamasıyla ilgili nedenleri henüz netlik kazanmamış olsa da, kamu kurumları ve kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili sıkı bir şekilde denetim ve kontrol yaptığı biliniyor.

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