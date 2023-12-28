Bir numaralı ölüm nedeni hangisi

Ölüm nedenleriyle ilgili araştırma ABD’de yapıldı. Çalışma, antimikrobiyal direncin dünya çapında bir numaralı ölüm nedeni haline geldiğini ve her gün yaklaşık 3 bin 500 kişiyi öldürdüğünü saptadı. Antimikrobiyal direncin dünya ölçekli en kapsamlı olduğu belirtilen araştırmanın sonuçları tüm dikkatleri antibiyotiklere yöneltti.

2019 yılında 1,2 milyondan fazla insan antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonlardan öldüğü anlaşıldı. Çalışma 200 ülkeden belirlendi ve The Lancet'te yayımlandı.

AIDS'DEN DAHA FAZLA İNSANI ÖLDÜRDÜ

Bilim insanları, AMR nin AIDS veya sıtmadan daha fazla insanı öldürdüğünün altını çizdi. Araştımanın yazarlarından biri olan Prof. Dr. Chris Murray, şunları söyledi:

“ Veriler dünya çapındaki antimikrobiyal direncin gerçek ölçeğini ortaya çıkardı. Bu korkunç tehditle mücadele etmek için hemen harekete geçilmelidir.” diye uyarıda bulundu.

470 MİLYON KİŞİ İNCELENDİ

Çalışmada, sistematik literatür incelemelerinden, hastane sistemlerinden, gözetim sistemlerinden ve diğer kaynaklarından yayarlanıldı ve tam 470 milyon kişi mercek altına alındı. Ve görüldü ki, AMR'nin dünya çapında yaklaşık 1,27 milyon kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Her beş ölümden biri ise çocuk. Ölüm haberlerinin büyük çoğunluğu Sahra altı Afrika ve Güney Asya'dan geldi.