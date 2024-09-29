Bir paralık olmak deyimi ne anlama geliyor?

Bir paralık olmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin veya durumun, değerini ve saygınlığını tamamen yitirmesi, onursuz ve itibarsız bir hale gelmesi anlamına gelir.

Bu deyim, birinin ya da bir şeyin, başlangıçta sahip olduğu değeri ve önemi kaybederek, neredeyse hiçbir değer taşımayan bir duruma düşmesini ifade eder.

Örneğin, bir kişinin yaptığı hatalar veya yanlış davranışlar sonucunda toplum gözünde saygınlığını yitirmesi ve küçük düşmesi, “bir paralık olmak” deyimiyle anlatılabilir.

BİR PARALIK OLMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Düğünde beni herkesin içinde bırakıp giderken aklın neredeydi, sen benim gururumu bir paralık ettin"