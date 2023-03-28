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Bir parti daha Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti

İYİ Parti, DEVA Partisi, Memleket Partisi ve HKP’nin ardından Türkiye İşçi Partisi de Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına itiraz etti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:07
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Bir parti daha Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti

Bir parti daha Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
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Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada Erdoğan’ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada “Hukuku ayaklar altına alarak verilecek karar öncesinde tarihe not düşmek üzere, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı hususunda partimiz Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz dilekçesini sunmuştur. Bağımsız ve adil yargı önünde hesabını veremeyeceğiniz kararlara imza atmamanız için son uyarımızdır” ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti, DEVA Partisi, Memleket Partisi, SOL Parti ve HKP'nin yanı sıra eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan da Erdoğan'ın adaylığına karşı YSK'ye dilekçe vermişti.

Anayasa’nın 101. maddesinde "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" deniliyor.

Erdoğan'ın adaylığının mümkün olduğunu öne süren iktidar sözcüleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden önce olduğu için 2014 seçimlerinin sayılamayacağını iddia ediyor.

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