Bir pestisit vakası daha! Almanya Türk narlarını toplatma kararı aldı

Tunus'a ihraç edilen, 2 bin 500 ton patates taşıdıkları bakteri nedeni ile geri gönderilmiş, Mersin'de imha edilmişti. Bu kez bir kötü haber de Almanya'dan geldi.

Fransa, sınır kontrolünde Türkiye’den gelen kuru incirlerde Aflatoksin B1 tespit ederek, incirleri 'tehlikeli' kodu ile geri göndermişti.

Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF'ten yapılan 2025.0211 no'lu duyuruya göre, Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilen narlarda yüksek miktarda pestisit bulundu. Yapılan değerlendirmede narların içeriğinde güvenli limitin 3 katı kadar fazla Acetamiprid ve Azoxystrobin bulundu.

Almanya, Türkiye’den ihraç edilen narları içerdikleri yüksek oranda pestisit nedeni ile piyasadan toplattı. Kararın tüketici güvenliğini korumak ve halk sağlığını tehdit eden riskleri önlemek amacıyla alındığı açıklandı.

PESTİSİT NEDİR?

Tarım ilacı olarak bilinen pestisit, zararlı böcekler, mantarlar, otlar ile mücadelede kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelere verilen genel isim. Tarım mahsullerinin zarar görmesini engellemek amacı ile kullanılan Pestisit doğru oranlarda kullanılmadığı durumlarda çevreye ve insan sağlığına zarar verebilir.