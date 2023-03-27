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Trafik polisi canını zor kurtardı. Bir pitbull dehşeti daha

Pitbull dehşetinden bu sefer nasibi bir trafik polisi aldı. Yol kontrolü yapan polis memuruna pitbul saldırdı. O anlar kameraya yansıdı

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:21
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Bir pitbull dehşeti daha. Trafik polisi canını zor kurtardı

Trafik polisi canını zor kurtardı. Bir pitbull dehşeti daha
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Saldırganlığıyla bilinen Pitbull cinsi bir köpek yol kontrolü gerçekleştirmek isteyen bir polis memuruna saldırdı.Polis memuru tehlikenin farkına varınca kaçmaya başladı

Polis kendini korumaya almaya çalıştı. Ancak pitbullun hedefi belliydi.

Pitbull hedefine iyice yaklaşmıştı. Polis memuru kaçmak için arkasını döndü, koşmaya başladı ama pitbull hedefine iyice yaklaştı.

Milli Gazete'de yayınlanan haberde, o anlar kameralara böyle yansıdı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, pitbull cinsi köpek yolda trafik akışını sağlamaya çalışan trafik polisine saldırdı.Polis köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşırırken can havliyle kaçmaya çalıştı.Köpek polisin peşini bırakmazken kovalamaca bir süre sürdü.Yaşananlar ise bir vatandaşın kameralarına yansıdı.

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