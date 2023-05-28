Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet' mührü basılmış pusula vatandaşa verildi

Her yerden aynı haberler geliyor. Tekirdağ Çorlu’da içinde oy kullanma öncesi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a “Evet” mührü basılmış pusula çıktı ve tutanak tutuldu.

Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet' mührü basılmış pusula vatandaşa verildi

Bir iki üç değil haberler peş peşe geliyor. Oy kullanılmadan önce zarfların içinden "Evet" mührü basılmış oy pusulaları fışkırıyor.
Tekirdağ Çorlu’da içinde oy kullanma öncesi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a “Evet” mührü basılmış pusula çıktı ve tutanak tutuldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 1024 nolu sandıkta, zarfın içinden Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a “Evet” mührü basılmış pusula çıktı. Görevliler olaya ilişkin tutanak tuttu. Tutanakta, şunlar belirtildi:

“28 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimi 1024 nolu sandık zarflarından birinde yapılan kontrolde Recep Tayyip Erdoğan adına ‘Evet’ mührü basılmış oy pusulası olduğu tespit edilerek, sandık kurulu tarafından bu pusula zarfı ile birlikte ayrılarak kenara konuldu. Sayım dökümde değerlendirilme dışı olarak kabul edilmiştir.”

tutanak2223333.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan seçim yasağına rağmen oy kullandığı okulda para ve oyuncak dağıttı
Öne Çıkanlar
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Son Haberler
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar Güncel
Urfa'da oyların verme işlemi devam ederken sandığı açıp oyları saydılar
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor Dünya
Çin'in Şandong uçak gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. Sular ısınıyor
Eskişehir Seyitgazi ilçesi sele teslim oldu Güncel
Eskişehir Seyitgazi ilçesi sele teslim oldu
Kaftancıoğlu: Şimdi atılan her oya sahip çıkma zamanı Siyaset
Kaftancıoğlu: Şimdi atılan her oya sahip çıkma zamanı
Masaj salonunda dehşet saçıp ölüme sebep olan şüpheli tutuklandı Güncel
Masaj salonunda dehşet saçıp ölüme sebep olan şüpheli tutuklandı
Seçimin ilk sonuçları gelmeye başladı Güncel
Seçimin ilk sonuçları gelmeye başladı
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak? Keşfet
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?