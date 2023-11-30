Bir savaş zeplininin içi nasıldır? Havadaki ölüm balonu

Yerden kilometrelerce yükseklikte olan ve "ölüm balonu" olarak da tanımlanan savaş zeplini hakkında bilinmeyenler neler? Mürettebat içinde nasıl hareket ediyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir savaş zeplininin içi nasıldır? Havadaki ölüm balonu

Hava gemisi veya zeplin, havada kendi gücüyle seyredebilen bir tür aerostat (kaldırma kuvvetini yüzer bir gaz kullanarak kazanan hava araçları) veya havadan hafif hava aracı olarak tanımlanır.

Bir gaz ile kaldırma kuvvetine sahiptir. Kolay havalanması ve kalkabilmesi için ilk çıktığı yıllarda hidrojen kullanıyordu.

İlk zepklin ABD tarafından keşfedilmiş, ancak olar helyum kullanmıştı.

ABD'nin 1960'larda kullandığı zeplinlerde helyum ve nadiren hidrojen gazı kullanılırdı.

Zeplinler üç ana başlıkta değerlendirilir:
1-Sert olmayan
2-Yarı sert
3- Sert

Sert olmayan zeplinler 'Blimps' olarak adlandırılırdı. Şekillerini korumak çin bu zeplinler iç basınca ihtiyaç duyuyordu.

Yarı sert olan hava gemileri, iç basınç ile şekillerini korumalarının yanısıra sabit bir omurga gibi bir tür destekleyici yapıyı taşır.

Sert zeplinler ise Alman mucit Kont Zeppelin’in kurduğu Luftschiffbau Zeppelin isimli şirket tarafından üretildi bu nedenle sert hava gemilerine genellikle “zeplin” denildi.

İLK UÇUŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ

Bir savaş zeplini ile ilk uçuş Fransız mühendis Henri Griffed tarafından 24 Kasım 1852 yılında gerçekleşmişti.

İlk zeplin Paris’ten havalanıp 30 km uzaklıktaki Trappes’e uçtu.

y.png

Öne Çıkanlar
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı Spor
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
İlaçların yan etkilerine yapay zeka hamlesi Sağlık
İlaçların yan etkilerine yapay zeka hamlesi
Neyzen Tevfik'in bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı. Hakkında çıkan yalan habere böyle tepki göstermiş Gündem
Neyzen Tevfik'in bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı. Hakkında çıkan yalan habere böyle tepki göstermiş
Kazakistan’da hostel yangını: 13 ölü Dünya
Kazakistan’da hostel yangını: 13 ölü
Kahve telvelerinin betona akılalmaz etkisi ortaya çıktı. Telveleri yiyenler kulaklarına inanamıyor Gündem
Kahve telvelerinin betona akılalmaz etkisi ortaya çıktı. Telveleri yiyenler kulaklarına inanamıyor
Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. "Temizledik cühelaları" Magazin
Didem Soydan 52 bin kişiyi engelledi. "Temizledik cühelaları"