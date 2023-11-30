Bir savaş zeplininin içi nasıldır? Havadaki ölüm balonu

Hava gemisi veya zeplin, havada kendi gücüyle seyredebilen bir tür aerostat (kaldırma kuvvetini yüzer bir gaz kullanarak kazanan hava araçları) veya havadan hafif hava aracı olarak tanımlanır.

Bir gaz ile kaldırma kuvvetine sahiptir. Kolay havalanması ve kalkabilmesi için ilk çıktığı yıllarda hidrojen kullanıyordu.

İlk zepklin ABD tarafından keşfedilmiş, ancak olar helyum kullanmıştı.

ABD'nin 1960'larda kullandığı zeplinlerde helyum ve nadiren hidrojen gazı kullanılırdı.

Zeplinler üç ana başlıkta değerlendirilir:

1-Sert olmayan

2-Yarı sert

3- Sert

Sert olmayan zeplinler 'Blimps' olarak adlandırılırdı. Şekillerini korumak çin bu zeplinler iç basınca ihtiyaç duyuyordu.

Yarı sert olan hava gemileri, iç basınç ile şekillerini korumalarının yanısıra sabit bir omurga gibi bir tür destekleyici yapıyı taşır.

Sert zeplinler ise Alman mucit Kont Zeppelin’in kurduğu Luftschiffbau Zeppelin isimli şirket tarafından üretildi bu nedenle sert hava gemilerine genellikle “zeplin” denildi.

İLK UÇUŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ

Bir savaş zeplini ile ilk uçuş Fransız mühendis Henri Griffed tarafından 24 Kasım 1852 yılında gerçekleşmişti.

İlk zeplin Paris’ten havalanıp 30 km uzaklıktaki Trappes’e uçtu.