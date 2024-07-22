Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor

Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor
Kaynak: İHA

Fast food lezzetlerinin ev sevilenlerinden olan 'hamburger' artık Adanalı kebapçıların menülerinde yer aldı. Adanalı kebapçıların zırh ile çekilen kıyma ile yaptığı 'Adana Burger'ler adeta yok satıyor.

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Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor 1

Fast food lezzetlerinin ev sevilenlerinden olan 'hamburger' artık Adanalı kebapçıların menülerinde yer aldı. Adanalı kebapçıların zırh ile çekilen kıyma ile yaptığı 'Adana Burger'ler adeta yok satıyor.

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Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor 2

Fast food lezzetlerinin başında gelen hamburgere talep her geçen gün artıyor. Hem pratik hem uygun fiyatlı oluşu talebi daha da artırıyor.

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Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor 3

Hamburger, gastronomi dünyasında da önemli bir yer tutuyor. Adana'da faaliyette olan birçok kebapçı ise zırh ile çektiği kıyma ile yapılan hamburgeri menülerine dahil etti.

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Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor 4

'ADANA BURGER'LER YOK SATIYOR

Zırh ile çekilen ve Adana kebabında kullanılan kıymayla yapılan 'Adana Burger'ler ise resmen yok satmaya başladı. Kebapçı Cihangir Korkmaz, müşterilerin talebi üzerine menülerine hamburger eklediklerini söyledi.

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Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor 5

Korkmaz, "Kebabın vazgeçilmezleri olduklarını fakat vakit sebebiyle insanların hamburger istediğini belirtti.

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Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor 6

Fast food zincirlerinde insanlar hamburger yemek istemeyince bizler de gelen talepler üzerine hamburgeri menüye eklediklerini söyleyen Korkmaz, gelen tüm misafirlerin hamburger yemeye başladığını kebap etini hamburgere uyarladıklarını söyledi.

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Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor 7

KEBAPLA YARIŞIR

Hamburger etinin zırhtan geçirilerek özel bir şekilde söyleyen Korkmaz, "Normal bildiğimiz Adana kebap kıymasını hamburger için hazırlıyoruz. Kuzu etini zırhtan geçiriyoruz ve içine sadece tuz atıyoruz. 150 gram et kullanıyoruz. Hamburgeri 270 liradan satıyoruz. Kebap kadar talep var" dedi.

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Bir şehir bu hamburgeri. Resmen yok satıyor 8

"RESMEN ADANA KEBAP YİYORUM"

Hamburgeri tatmaya gelen Sinan Yıldırım ise hamburgerin çok lezzetli olduğunu ifade ederek, "Hamburgerde Adana kebabın birebir tadı var. Resmen Adana kebap yiyorum. Çok güzel olmuş" dedi.

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