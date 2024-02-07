Yapımcılığını Bozdağ yapımın üstlendiği Bir Sevdadır dizisinin kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler yer alıyor. TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Bir Sevdadır’ın yönetmenliğini Mehmet Bozdağ, senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem üstleniyor. Peki, Bir Sevdadır 2. bölüm ne zaman? Bir Sevdadır yeni bölüm fragman yayılandı mı?

BİR SEVDADIR 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1 ekranlarında başlayan Bir Sevdadır dizisinin 2. bölümü 7 Şubat Çarşamba günü yani bu akşam yayınlanacak.

BİR SEVDADIR KONUSU NE?

Hayatın zorluklarına ve futbolun evrensel diline odaklanan "Bir Sevda" adlı dizi, ünlü futbolcu Yasin'in ve kaderine meydan okuyan Yeşil'in etkileyici öyküsünü sunuyor.

Spor temalı bu yapım, futbol sahasındaki başarıları ve duygusal anlarıyla birlikte izleyicilere hayatın karmaşıklıklarını, stratejilerini ve duygusal zenginliklerini gözler önüne seriyor.

Yasin'in futboldaki zaferleriyle örülü hikayesi ile Yeşil'in kendi kaderiyle baş etme çabaları arasında kurulan denge, izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. "Hayat futbola benzer" sloganı, diziye futbolun ötesinde, hayatın her anının bir mücadele, strateji ve duygu serüveni içerdiği anlamını yüklüyor.