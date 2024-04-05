Bir sigara grubuna daha dev zam

Yerel seçimler sonrası zam yağmuru bitmek bilmiyor. Birçok tüketim ürününe zam yapılırken geçtiğimiz günlerde Winston sigara grubuna 8 TL zam geldiği duyurulmuştu.
Bugün ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna 6 ile 8 TL'lik zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla birlikte BAT grubuna ait en ucuz sigara 56 TL oldu.
Yapılan zam sonrası BAT sigara grubunun fiyatları şu şekilde sıralandı.
DUNHILL, DOUBLE BLUE: 72 TL
KENT SWİTCH, DARK BLUE: 60 TL
KENT D RANGE, BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG: 61 TL
KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWİTCH: 61 TL
KENT BLUE, WHITE: 65 TL
KENT SLIMS, (TÜM ÜRÜNLER): 67 TL
ROTHMANS, TÜM ÜRÜNLER: 57 TL
TEKEL 2000, TÜM ÜRÜNLER: 56 TL
TEKEL 2001, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
VICEROY, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
PALL MALL, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL
MALTEPE & SAMSUN: 61 TL