Bir sigara grubuna daha dev zam

Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha dev zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Böylece grubun en ucuz sigarası 56, en pahalı sigarası ise 72TL'ye yükseldi.

Yerel seçimler sonrası zam yağmuru bitmek bilmiyor. Birçok tüketim ürününe zam yapılırken geçtiğimiz günlerde Winston sigara grubuna 8 TL zam geldiği duyurulmuştu.

Bugün ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna 6 ile 8 TL'lik zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla birlikte BAT grubuna ait en ucuz sigara 56 TL oldu.

Yapılan zam sonrası BAT sigara grubunun fiyatları şu şekilde sıralandı.

DUNHILL, DOUBLE BLUE: 72 TL

KENT SWİTCH, DARK BLUE: 60 TL

KENT D RANGE, BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG: 61 TL

KENT DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWİTCH: 61 TL

KENT BLUE, WHITE: 65 TL

KENT SLIMS, (TÜM ÜRÜNLER): 67 TL

ROTHMANS, TÜM ÜRÜNLER: 57 TL

TEKEL 2000, TÜM ÜRÜNLER: 56 TL

TEKEL 2001, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL

VICEROY, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL

PALL MALL, TÜM ÜRÜNLER: 61 TL

MALTEPE & SAMSUN: 61 TL

baskan9.jpg

bat1.jpg

İlgili Haberler
Sigaraya bir zam daha. İftardan önce tiryakilere kötü haber
Sigara paketini telefon sanıp kulağına koyup konuşmaya çalıştı
Sigara paketini telefon sanıp kulağına koyup konuşmaya çalıştı
Son Haberler
Sosyal medya etkileşimi için insanlara rastgele tokat atan kız tepki çekti Video
Sosyal medya etkileşimi için insanlara rastgele tokat atan kız tepki çekti
Manisa Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu Yerel Haberler
Manisa Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Gündem
Soluk borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu Yerel Haberler
Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu
İnegöl'de muhtarlık binasında büyük hasar. Hırsızlık mı, vandalizm mi? Yerel Haberler
İnegöl'de muhtarlık binasında büyük hasar. Hırsızlık mı, vandalizm mi?
Son dakika... İliç'teki maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı Gündem
Son dakika... İliç'teki maden faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Ardahan’da yeniden seçim olmayacak. CHP'nin sevinci, AK Parti'nin hayal kırıklığı Siyaset
Ardahan’da yeniden seçim olmayacak. CHP'nin sevinci, AK Parti'nin hayal kırıklığı