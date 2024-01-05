Bir sigara grubuna daha zam. En pahalısı 65 TL oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bir sigara grubuna daha zam. En pahalısı 65 TL oldu
Yeni yıl ile birlikte peş peşe zam haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde JTI ve Philip Morris gruplarına yapılan zammın ardından BAT sigara grubu da zam açıkladı.

Yeni yıl ile birlikte ardı ardına zam açıklamaları da yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde JTI ve Philip Morris sigara gruplarına zam gelmesinin ardından bir sigara grubu daha zam açıkladı.

BAT sigara grubuna gelen zamla birlikte en pahalı sigara 65 TL'yi buldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım ile BAT grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Dündar paylaşımında "Bat sigara gurubuna da zam geldi" ifadelerini kullandı.

Zam ile birlikte BATgrubunda en pahalı sigara 65 TL'ye yükselirken en ucuz sigara 50 TL oldu.

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