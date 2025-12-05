Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4 Aralık tarihli bültenine göre 1 şirket halka arz onayı aldı. SPK, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzına izin verdi.

SPK’nın dün gece yayımladığı bültene göre halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda şirket sermayesi 116 milyon lira artırılarak 626 milyon liraya çıkarılacak. Ayrıca mevcut ortaklardan Zekeriya Zeray’ın sahip olduğu 40,8 milyon adet hisse satışa sunulacak.

ZERAY GYO HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Zeray GYO halka arz fiyatı 13 TL olarak belirlendi.

Tüm payların satılması durumunda halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL (48 milyon dolar) seviyesinde olacak ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 25’e ulaşacak.

ZERAY GYO NE İŞ YAPAR?

Zeray GYO, pek çok farklı alanda yenilikçi bakış açısı ile yaşam projeleri gerçekleştiriyor. Şirket, şehir içinde ve dışında yeni değerler yaratan farklı yaşam merkezleri gerçekleştirmeyi ve yeni yaşam alanlarını hayata katmayı hedefliyor. Şirket portföyünde; “Zeray Kırsal Sapanca”, “Zeray Meva Anadolu”, “Zeray Country Bademli”, “Zeray Korupark” gibi bir çok proje yer alıyor.