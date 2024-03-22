Bir şirketin daha halka arzına onay verildi.

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Bir şirketin daha halka arzına onay verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin ilk halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir şirketin daha halka arzına onay çıktı. SPK bültenine göre, Kurul IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin pay başına 10 liradan ilk halka arzını onayladı. SPK bunun dışında, Vakıf Finansal Kiralama, Pankent Sanayi ve Ticaret ve Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret'in bedelsiz sermaye artırımı başvurusu ile Eko Faktoring'in 275 milyon lira, Türkiye İş Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Pasha Yatırım Bankası AŞ ve Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu'nun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onay verdi.

Ardventure Kitle Fonlama Platformu AŞ’nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 72 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin uygulanmasını kararlaştırdı.

SPK bunun dışında, aracı kurumların kuruluşunların usul ve esasların belirlenmesine yönelik ilke kararı aldı. Bu kararla birlikte kurulacak aracı kurumlar için gerekli asgari kuruluş öz sermayesi tutarının 300 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildi.

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