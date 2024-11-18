Bir sonraki adımını açıkladı! Cemal Enginyurt hangi partiye geçecek?

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Enginyurt, kongre öncesi de hiçbir görev almayacağını duyurmuştu.

İstifanın ardından Cemal Enginyurt'un bundan sonra ne yapacağı ve başka bir partiye geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Enginyurt, "Hangi partiye geçeceksiniz?" sorusunu da yanıtladı.

MERKEZ PARTİ İHTİYACI VAR

Enginyurt, Cumhuriyet'teki habere göre bu konularda şu ifadeleri kullandı: