Bir sonraki adımını açıkladı! Cemal Enginyurt hangi partiye geçecek?

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Bir sonraki adımını açıkladı! Cemal Enginyurt hangi partiye geçecek?

Demokrat Parti'den istifa ettiğini kamuoyuna duyuran Cemal Enginyurt, bundan sonraki adımını ve hangi partiye geçip geçmeyeceğine yönelik açıklamada bulundu.

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Enginyurt, kongre öncesi de hiçbir görev almayacağını duyurmuştu.

İstifanın ardından Cemal Enginyurt'un bundan sonra ne yapacağı ve başka bir partiye geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Enginyurt, "Hangi partiye geçeceksiniz?" sorusunu da yanıtladı.

MERKEZ PARTİ İHTİYACI VAR

Enginyurt, Cumhuriyet'teki habere göre bu konularda şu ifadeleri kullandı:

"Merkezin güçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturulabilir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 30-35 bandında değişmeyen bir oy oranı var. Merkez parti ihtiyacının olduğu açık.

Partiden bir süredir il ve ilçe düzeyinde istifalar yaşanıyordu. Yeni istifalar da gelebilir.

Şu anda eski ya da yeni başka bir partiye geçiş gibi bir durum yok. 1-2 ay Salih bey ile seyredeceğiz. Anadolu ile konuşacağız. Sonra bakacağız."

Son Haberler
Keşan’da aranan şüpheli yakalandı
Keşan’da aranan şüpheli yakalandı
Sinop'da hamsi avcılığı denetimleri arttırıldı
Sinop'da hamsi avcılığı denetimleri arttırıldı
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Sürücüler dikkat! Mesafe 30 metreye düştü...
Kırklareli’nde 12 kaçak kıskıvrak yakalandı
Kırklareli’nde 12 kaçak kıskıvrak yakalandı
Kırklareli’nde buğday ve kanola gelişimi inceleniyor
Kırklareli’nde buğday ve kanola gelişimi inceleniyor