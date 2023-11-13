Bir sürçen atın başı kesilmez atasözünün anlamı nedir?

Bir sürçen atın başı kesilmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kimse hakkında sağlam bir kanaat edinmek uzun süre ister.

Şimdiye kadar sizi memnun etmiş olan kimse bir kez yanlış bir iş yapmışsa onun için eskiden edindiğimiz kanaati hemen değiştirmeyi ve kendisine ağır bir ceza vermeyiz.

Yanılmak ve hata etmek insana özgü bir şeydir. Bunu unutmamalıyız.

BİR SÜRÇEN ATIN BAŞI KESİLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bu sınavdan kaldın diye tüm seneyi bırakma, bir sürçen atın başı kesilmez...