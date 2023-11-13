Bir sürçen atın başı kesilmez atasözünün anlamı nedir?

Bir sürçen atın başı kesilmez atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir sürçen atın başı kesilmez atasözünün anlamı nedir?

Bir sürçen atın başı kesilmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kimse hakkında sağlam bir kanaat edinmek uzun süre ister.

Şimdiye kadar sizi memnun etmiş olan kimse bir kez yanlış bir iş yapmışsa onun için eskiden edindiğimiz kanaati hemen değiştirmeyi ve kendisine ağır bir ceza vermeyiz.

Yanılmak ve hata etmek insana özgü bir şeydir. Bunu unutmamalıyız.

BİR SÜRÇEN ATIN BAŞI KESİLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Bu sınavdan kaldın diye tüm seneyi bırakma, bir sürçen atın başı kesilmez...

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Son Haberler
Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Gündem
Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aydın’ı peş peşe şimşekler aydınlattı Gündem
Aydın’ı peş peşe şimşekler aydınlattı
Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir? Gündem
Görkem ne demek? Görkem isminin anlamı nedir?
Kasım indirimi sonrası Renault Megane fiyatları açıklandı OTOMOTİV
Kasım indirimi sonrası Renault Megane fiyatları açıklandı
Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti kuruluyor Dünya
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti kuruluyor
Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı Gündem
Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı