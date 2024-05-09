Bir süredir haber alınamıyordu: 300 metrelik çukurda ölü bulundu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Elceğiz köyünde yalnız yaşayan Emine Güzel’den öğle saatlerinden itibaren haber alınmadı.
Köy sakinleri, durum üzerine 70 yaşındaki kadını aramaya başladı.
Akşam saatlerine kadar süren aramalar sonucunda yaklaşık 300 metrelik uçurumun sonundaki dere yatağında Güzel’in cansız bedeni bulundu.
2 çocuk annesi kadının cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemeleri sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.
Güzel'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.