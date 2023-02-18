Özgür Demirtaş neden ortalardan kaybolduğunu açıkladı. Günlerdir sessizliğe gömülmüştü

Yaklaşık bir haftadır sosyal medyada paylaşımlarda bulunmayan Özgür Demirtaş, Prof. Dr. Güner Sönmez'in yaptığı "Sayın Özgür Demirtaş'tan 5 gündür hiç ses yok. En son, hepimiz gibi çok üzgün olduğunu ve biraz göğsünün sıkıştığını yazmıştı. İnşallah iyidir" paylaşımı ardından sessizliğini bozdu.

Sönmez'in paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Hocam, Beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 5 gün kadar çok kötü oldum. Aslında hala da sosyal medyaya girmem doktorlarım tarafından yasak, ama yasağı delip yazmak istedim. İyi ki siz ve aşağıda bu güzel mesajı yazan takipçilerim var. Çok şanslıyım."