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  • Özgür Demirtaş neden ortalardan kaybolduğunu açıkladı. Günlerdir sessizliğe gömülmüştü

Özgür Demirtaş neden ortalardan kaybolduğunu açıkladı. Günlerdir sessizliğe gömülmüştü

Ülkenin ekonomik durumuna dair yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Özgür Demirtaş, Kahramanmaraş depremi sonrası gece gündüz destek tweetlerini paylaşmış ve bu süreçte bir hayli yorulmuştu. Demirtaş, kısa bir süre ara verdiği sosyal medyaya dair açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 20:05
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Bir süredir paylaşımda bulunmayan Özgür Demirtaştan sosyal medya açıklaması

Özgür Demirtaş neden ortalardan kaybolduğunu açıkladı. Günlerdir sessizliğe gömülmüştü
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Yaklaşık bir haftadır sosyal medyada paylaşımlarda bulunmayan Özgür Demirtaş,  Prof. Dr. Güner Sönmez'in yaptığı "Sayın Özgür Demirtaş'tan 5 gündür hiç ses yok. En son, hepimiz gibi çok üzgün olduğunu ve biraz göğsünün sıkıştığını yazmıştı. İnşallah iyidir" paylaşımı ardından sessizliğini bozdu.

Sönmez'in paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili Hocam, Beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 5 gün kadar çok kötü oldum. Aslında hala da sosyal medyaya girmem doktorlarım tarafından yasak, ama yasağı delip yazmak istedim. İyi ki siz ve aşağıda bu güzel mesajı yazan takipçilerim var. Çok şanslıyım."

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