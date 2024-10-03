Bir tahtası eksik deyimi ne anlama geliyor?

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Bir tahtası eksik deyimi ne anlama geliyor?

Bir tahtası eksik deyimi ne anlama gelir? Bir tahtası eksik deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir tahtası eksik deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin mantıklı düşünme yetisinin zayıf olduğu, akıl sağlığının tam olmadığı durumlar. Örneğin, sürekli mantıksız ve anlaşılmaz davranışlar sergileyen biri.

Kişinin toplum normlarına aykırı, çılgınca ve beklenmedik davranışlarda bulunması. Bu tür kişiler genellikle çevrelerindeki insanlar tarafından anlaşılması zor ve tahmin edilemez olarak görülür.

BİR TAHTASI EKSİK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bunun da bir tahtası eksik herhalde, ben ne söylüyorum o ne anlıyor."

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