Metin Öztürk: Bir tane 100 yıl var

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Cumhuriyet'in 100. yılında çifte şampiyonluk istediklerini söyledi.
Öztürk, şunları söyledi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Bir tane 100. yıl var. Biz 100. yılda hem Süper Lig Kupası'nı hem Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."
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