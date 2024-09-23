'Bir tane genç hakem bütün emekleri yok sayamaz'

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 3-1 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi. Sözeri, hakem Ömer'in formsuz olduğunu belirterek, alınan kararların takımlarının emeğini olumsuz etkilediğini ifade etti. Maçın genelinde oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ancak bireysel hataların ön plana çıktığını söyledi. Özellikle kırmızı kart pozisyonuna dikkat çeken Sözeri, hakemin VAR'a çağrılmasına rağmen kararında ısrarcı olduğunu ve bu kararın maçın gidişatını değiştirdiğini vurguladı. Sözeri, hakemin verdiği ve vermediği kararların adil olmadığını düşündüğünü belirterek, hakem Ömer'in maç sonrası pozisyonları tekrar izlemesi gerektiğini söyledi.