Bir tek ölüme çare olamıyor! Alternatif tıbbın mucize besini

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kalp dostu olarak bilinen ve halk arasında "doktor hünnap" olarak da anılan yeni ürün hünnap pazar tezgâhlarında yerini aldı.

Şifa deposu olarak bilinen kalp dostu hünnapın fiyatı 2023 yılında 50 TL ile 30 TL arasında seyrediyordu.

Manisa'nın Demirci ilçesinden getirdiği hünnap meyvesini pazarda 125 TL'den satışa sunan Ahmet Koç, "İnsan sağlığı açısından oldukça önemli bir yer tutan hünnap Çin'de eski çağlardan beri alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde en çok Demirci'de yetişen hünnap son yıllarda Simav ilçesinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Güçlü antioksidan özelliği nedeniyle karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen kalp dostu hünnap pazarın gözde meyvelerinden biri haline geldi. İleriki günlerde üretim arttıkça fiyatı da düşecektir" dedi.

HÜNNAP NEDİR?

Latince adı Ziziphus jujuba olan hünnap, antik çağlardan beri özellikle Asya ve Orta Doğu'da kullanılır. Hünnap ağacı dikenli dalları ve zeytin büyüklüğünde, kırmızımsı kahverengi meyveleri ile tanınır. Taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen bu meyve hem lezzeti hem de sağlık yararları ile öne çıkar. Geleneksel tıpta hünnap meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirmek, enerji seviyesini artırmak ve genel sağlık durumunu iyileştirmek amacıyla kullanılmıştır. “Hünnap nedir?” sorusuna yanıt verirken, bu meyvenin özellikle vitamin C, potasyum, magnezyum ve antioksidanlar açısından zengin olduğunu belirtmek önemlidir.

Ayrıca, içerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemine de destek sağlar. Ayrıca bu meyve doğal bir tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Bu yönüyle çeşitli yemek ve tatlılarda popüler bir bileşen haline gelir. Sadece besleyici bir gıda olmakla kalmaz aynı zamanda sağlık açısından birçok fayda sunar.

HÜNNAP MEYVESİ ÇOK YENİRSE NE OLUR?

Her şeyin aşırısının zarar verdiğini düşünürsek hünnap meyvesi fazla tüketildiğinde bazı yan etkiler ve reaksiyonlara yol açabilir. Aşırı hünnap tüketimi düşük tansiyona, mide bulantısı ve şişkinliğe, kan şekeri değişikliklerine, cilt kaşıntısına veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

HÜNNAPIN FAYDALARI NELERDİR?

- Antioksidan kaynağı olarak hücre hasarının önlenmesine ve vücudun yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına destek verir.

- C vitamini deposu olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirirken hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı olur.

- İnflamasyonu azaltılmasına katkı sağlar. İçerdiği flavonoidler ve polisakkaritler sayesinde kronik hastalıklara karşı koruyucu etki yaratır.

- İçerdiği doğal bir uyku düzenleyici olan saponinler ile uyku kalitesini artmasına destek verir.

- Yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp sağlığını ve kan basıncını destekler.

- Sindirim sistemi için faydalı özellikler sunar. Özellikle yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık sorununun giderilmesine ve bağırsak sağlığının iyileşmesine destek verir.

- Cilt sağlığını destekler. Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri cildin daha genç ve canlı görünmesine katkıda bulunur.

- Doğal bir enerji kaynağı olarak vücudu canlandırır.

- İçerdiği vitaminler ve mineraller hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

- Çeşitli vitaminler, mineraller ve diğer besin öğeleri sayesinde genel sağlık durumunun iyileşmesine katkı sağlar.

HÜNNAP MEYVESİNİ ŞEKER HASTALARI YİYEBİLİR Mİ?

Kötü hücrelerin oranının düşmesi sonucu tip 2 diyabet benzeri kronik hastalıkların oluşması veya iyileşmesi sağlanabilir. Bununla birlikte düşük glisemik indeksi ve yüksek lif oranı sebebiyle diyabetli bireylerin tercih edebileceği masum meyvelerden biridir.

