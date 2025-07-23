Bir tek Türkiye'de olur: Transfer açıklanmadan sahada

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Bir tek Türkiye'de olur: Transfer açıklanmadan sahada

Transfer yasağını bugün kaldıran Antalyaspor, henüz resmi olarak transferini açıklamadığı milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü hazırlık maçında ilk 11 oynattı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Burdur kampında Kuzey Makedonya ekibi FK Tikveš ile hazırlık maçı yaptı.

Akdeniz ekibi, Championship ekibi Hull City'den kadrosuna kattığı ancak henüz transferini resmi olarak açıklamadığı Abdülkadir Ömür'ü maçta ilk 11'de başlattı.

TRANSFER YASAĞI BUGÜN KALKTI

Transfer yasağı bulunan Antalyaspor, bugün yaptığı açıklamada gerekli ödemeleri yaparak yasağı kaldırdığını duyurmuştu:

"Kulübümüzün transfer yapmasına engel olarak FIFA'da bulunan 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri yapılmış bulunulmaktadır. Kulübümüzün bugün itibarı ile transfer yapmasına mani olacak finansal bir engeli kalmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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