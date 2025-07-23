Bir tek Türkiye'de olur: Transfer açıklanmadan sahada

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Burdur kampında Kuzey Makedonya ekibi FK Tikveš ile hazırlık maçı yaptı.

Akdeniz ekibi, Championship ekibi Hull City'den kadrosuna kattığı ancak henüz transferini resmi olarak açıklamadığı Abdülkadir Ömür'ü maçta ilk 11'de başlattı.

⚽ Burdur kampını FK Tikveš ile oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak olan takımımızın maçı başladı.



İLK 11: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Kenneth Paal, Bünyamin Balcı, Ramzi Safuri, Poyraz Efe Yıldırım, Abdülkadir Ömür, Georgi Dzhikiya, Ali Demirbilek, Van de Streek,… pic.twitter.com/b9OuyRdb7C — Antalyaspor (@Antalyaspor) July 23, 2025

TRANSFER YASAĞI BUGÜN KALKTI

Transfer yasağı bulunan Antalyaspor, bugün yaptığı açıklamada gerekli ödemeleri yaparak yasağı kaldırdığını duyurmuştu:

"Kulübümüzün transfer yapmasına engel olarak FIFA'da bulunan 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri yapılmış bulunulmaktadır. Kulübümüzün bugün itibarı ile transfer yapmasına mani olacak finansal bir engeli kalmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."