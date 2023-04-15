﻿Bir tık sonrası açlık!

Hatırlıyor musunuz? Çiftçi maliyetlerden şikayet edip, 'Anamızı ağlattın' dediğinde o zamanlar Başbakan olan Erdoğan ne demişti? 'Ananı da al git!'

Evet çiftçi dediğini yaptı Erdoğan'ın…

2008'de 1 milyon 127 bin olan çiftçi sayısı şimdi 500 binin altına düştü. Ekili biçili arazi miktarı da dramatik şekilde azaldı…

Örneğin buğday ekili arazi 94 milyon dönümden 68 milyon dönüme geriledi.

Bu işin nedeni tarımsal girdi maliyetlerinin artarak üretim sonucu kârın azalması hatta direkt zarar yazılmasıdır.

Son günlerde konuştuğumuz et fiyatlarının artışının temelinde yatan konu da yem fiyatlarındaki artış.

Bir yılda %60 civarı artan maliyetlere karşı besici ne yapsın?

Sonuç, Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre kesim fiyatları Mart ayında %127 artmış. Bu sakat politikalar sonucu 2021'e göre kıyasladığımız zaman küçük baş hayvan sayısı 1 milyon 253 bin, büyük baş hayvan sayısı ise 1 milyon azalmış.

Ziraat yüksek mühendisi Gazi Kutlu ile konuşurken bana şunları söyledi: Bir hayvan kesilince 286 kg et çıkar buna göre 290 bin ton üretimde azalma var, küçük baş için ise 30 bin tonluk kayıp söz konusu.

Plansız üretim yaparsanız ve girdi maliyetlerine karşı besiciyi korumazsanız, o zaman süt inekleri kesilir, et fiyatlarında geçici bir rahatlama oluşur, bindiğiniz dalı kesersiniz ve akıllara o meşhur söz gelir: Ana olmayınca dana olmaz…

Alın size et krizine neden oldu…

Soğan konuşuyoruz günlerdir, bir kilo soğan 30 TL, olacak iş mi bu? Neden? Cevap basit: Tarımı yıllardır ihmal eden sağ liberal partilerin günahını yaşıyoruz ulus olarak.

Özal döneminden beri tarımsal üretimi aşağı gördüler oysa Konya kadar Hollanda'nın sırf tarım ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatını geçiyor. Bakın hem döviz kazanmaktan vazgeçtiniz hem vatandaşınıza pahalı ürünler yediriyorsunuz.

1980 yılında nüfus 40 milyon, toplam küçük+büyük baş hayvan sayısı 80 milyondu. Şimdi nüfus Araplar ve Afganlarla 90 milyon ama hayvan sayısı 73 milyon. Böyle bir dengede et fiyatı düşer mi? Soğan ekmekten vazgeçersen, çiftçiyi planlı ekimle korumaz, garanti vermezsen soğan fiyatı düşer mi?

Üretmek yerine tüketmek, plan yerine savrulmanın sonu açlıktır, oraya da bir tık kaldı haberiniz olsun.