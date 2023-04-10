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  • Bir toplu istifa daha. Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah'ta sular durulmuyor.

Bir toplu istifa daha. Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah'ta sular durulmuyor.

Yeniden Refah Partisi Antalya, Konyaaltı İlçe Başkanı Turan Çakırtaş, partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 19:15
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Bir toplu istifa daha. Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah'ta sular durulmuyor.

Bir toplu istifa daha. Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah'ta sular durulmuyor.
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İlçe teşkilatının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çakırtaş'ın inandığı değerlerle temsil ettiği makam arasında bir çelişki oluştuğunu düşündüğü için istifa kararı aldığı belirtildi.

Çakırtaş, ilçe yönetimiyle birlikte istifa kararı aldıklarını ve ilçe teşkilatının resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim inandığım değerlerle temsil ettiğim makam arasında bir çelişki oluştuğunu düşünüyorum. Bu nedenle, Yeniden Refah Partisi Konyaaltı İlçe Başkanlığı görevimden yönetimimle birlikte istifa ediyorum" dedi.

DETAY VERİLMEDİ?

Çakırtaş'ın mart ayında Yeniden Refah Partisi'nden Antalya Milletvekili aday adayı olması, ilçe başkanlığı görevinde uzun süre kalmasına rağmen istifa kararı alması dikkat çekti. Ancak istifa kararının nedeni hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Çakırtaş'ın ve yönetiminin istifasıyla ilgili olarak parti yetkilileri resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu istifanın parti içindeki diğer üyeleri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Siyasi partilerin ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine saatler kala, son anda varılan uzlaşmayla Fatih Erbakan’ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi (YRP) Cumhur İttifakı’na katılmıştı.

AKP ve Yeniden Refah Partisi'nin uzlaştıkları 8 maddelik ittifak protokolünü ise iki partinin genel sekreterleri imzaladı. Ancak YRP nin protokol metninin sadece son maddesi ve imza bölümünü kamuoyu ile paylaşması dikkat çekmişti.

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