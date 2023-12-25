Bir Türk'ü katleden 2 Kamerunlu Güney Kıbrıs'a kaçtı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir Türk'ü katleden 2 Kamerunlu Güney Kıbrıs'a kaçtı
Kamerunlu işçiler KKTC’de bir Türk’ü boğarak öldürüp dükkanını soyduktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kaçtı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar devreye girerek katillerin yakalanıp kendilerine iade edilmesini istedi.

Lefkoşa’da yaşayan Ayça Alav, 2 Kamerunlu tarafından kocasının yurt dışında olması fırsat bilinerek kendisine ait olan bir dükkana elektrik kaçağı var diyerek çağırıldı.

Döviz dükkanından ayrılıp kendisine ait Hit-Bit isimli bavul dükkanına giden 45 yaşındaki Alav, Kamerunlu işçiler tarafından önce elleri bağlanıp üzerine koli bandı bağlandı. Daha sonra bağırmaması için ağzına havlu tıkanan Ayça Alav’ın döviz dükkanına giden Kamerunlu, 20 dakika sonra elinde para dolu bir valizle dükkandan ayrıldı.

Alav,ın kayıp olduğu ilk başta kızı tarafından fark edildi. Okul çıkışında Alav’ı bekleyen kızı annesinin gelmemesi üzerine durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler de durumu Alav’ın yakınına bildirdi.

Saat 17.00’da komşu esnaf Alav Döviz’in kapısının açık olduğunu gördükten sonra durumu yetkililere bildirdi.

Saat 21’de Alav’ın cansız bedenini diğer dükkanda bulan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi ve katillerin peşine düştü.

RUM KESİMİNE KAÇTILAR

Katiller paraları aldıktan sonra Kıbrıs’ın Rum Kesimine kaçtılar. Katil zanlılarını Pakistanlı Saddam Hüseyin'in otomobille Kamerunlu Frank Leon Dongho'nun evine götürdüğü; oradan da sınıra yakın bölgeye götürüp Güney Kıbrıs'a kaçmalarına yardım ettiğini belirlendi.

Dongho ve Hüseyin, kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Katiller için de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar devreye girdi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü ve Rum yetkililere bilgi verildi; yakalanıp iade edilmeleri istendi. Alav'ın cep telefonu ise Minareliköy'deki bir marketin çöp kutusunda bulundu.

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