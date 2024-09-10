Bir türkü söyledi Almanya'nın kapıları İsmail Türüt'e kapandı. Hakan Fidan'a seslendi

Almanya’da planladığı konserler için vize başvurusu yapan Türüt’ün talebi reddedildi. Karadeniz Müziği'nin sevilen ismi İsmail Türüt, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki olarak çıkardığı “Soykırım” adlı türküsü yüzünden Almanya’nın kendisine vize vermediğini söyledi.

Türüt, yaptığı araştırma sonrasında Alman makamlarının kendisini “kamuya zararlı ve iç güvenlik için tehlikeli kişi” olarak fişlediğini öğrendiğini belirterek Berlin İdare Mahkemesi’nde konu hakkında itiraz ve iptal davası açacağını duyurdu.

Kendisine uygulanan bu ambargonun büyük bir haksızlık olduğunu belirten Türüt, şöyle konuştu:

“Allah aşkına ben kimi niye tehdit etmişim? Kimin kamusuna zarar vermişim. Benim Almanya’da ve Avrupa’daki konserlerimde ne zaman bir olay olmuş. Biz şimdi Almanların gözünde kamuya zararlı, iç güvenliğe tehdit bir adam olduk. Böyle saçma bir gerekçeyle vize verilmiyor. Berlin İdare Mahkemesi’nde konu hakkında itiraz ve iptal davası açacağız.

Müslüman Türk evladı olarak İsrail’in Gazze’deki soykırımından rahatsız oldum. “Soykırım” türkümle İsrail’in yaptığı zulmü anlatıyorum. Ben kalkalım bunları keselim, savaş çıkaralım demiyorum ki. Türkümle zulme dikkat çekip tepkimi dile getiriyorum”

Kendisine uygulanan vize ambargosu sebebiyle çok mağdur olduğunu belirten İsmail Türüt, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devleti yönetenlerin yardımını istediğini söyleyip şu çağrıyı yaptı:

“Ne yapacağımı şaşırdım. Ülkemizi yöneten devlet büyüklerimize sesleniyorum. Dışişleri Bakanımız sayın Hakan Fidan’a sesleniyorum; lütfen benim mevzumu çözün.

Şu anda gerçekten çok mağdurum. Benim Avrupa’ya gitmem lazım, işim gücüm var oralarda.

Beni, konserlerimi hasretle bekleyen gurbetçilerimizle buluşmamıza engel olmasınlar. Konunun uluslararası mesele haline gelmesini istemezdim. Ama bu noktada artık ben ne yapabilirim. Bundan sonrası artık Dışişlerimize kalıyor. Gereken desteği vereceklerine inanıyorum”