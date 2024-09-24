Bir tütün ürününe daha zam yapıldı! En ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde sigaraya zam yapıldığının duyurulmasının ardından bir sigara grubu daha markalarından birine zam yaptı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Türkiye'de birçok sigara markasını bünyesini bulunduran JTI grubu tütüne zam yaparak tiryakileri üzdü. Son günlerde peş peşe birçok ürüne zam gelmesinin ardından geçtiğimiz günlerde sigaraya bir zam daha yapılmıştı. JTI grubu, sarmalık kıyılmış tütün olarak satışa sunduğu sigaraya 24 Eylül itibarıyla zam yaptı.

BUGÜN İTİBARIYLA BİR MARKAYA ZAM YAPILDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Dündar, JTI grubunun sarmalık tütününe zam geldiğini güncel fiyatını paylaşarak bildirdi.

SARMALIK TÜTÜNE 10 TL ZAM YAPILDI

JTI grubunun 100 gram olarak satışa sunduğu sarmalık tütünü 165 TL’ye satıyordu. Gelen 10 TL’lik zam ile beraber, sarmalık tütünün fiyatı 175 TL’ye yükseldi.

Marlboro Edge ₺ 75,00 Marlboro (Red Long) ₺ 79,00 Marlboro Touch (Blue/Grey/White) ₺ 77,00 Marlboro (Red/Touch) ₺ 77,00 Marlboro Roll 50 ₺ 100,00 Parliament (Night Blue Pack) ₺ 81,00 Kısa Parliement ₺ 79,00 Parliament Aqua Blue Slims ₺ 80,00 Parliament ₺ 79,00 Parliament Midnight Blue ₺ 76,00 Murattı ₺ 74,00 Murattı Blue ₺ 73,00 Murattı Rosso ₺ 73,00 Lark ₺ 73,00 Chesterfield ₺ 72,00 L&M ₺ 72,00 LD ₺ 68,00 LD Slims ₺ 68,00 Davidoff Slims ₺ 80,00 Davidoff C Line Blue ₺ 75,00 Davidoff (Burgundy/Ivory/White) ₺ 80,00 Bianca ₺ 78,00 Polo Blue/Grey ₺ 68,00 West Navy/Grey/White ₺ 65,00 Imperial Classic Red ₺ 54,00 Dunhill Double Blue ₺ 89,00 Rothmans (Tüm ürünler) ₺ 68,00 Viceroy (Tüm ürünler) ₺ 73,00 Pall Mall (Tüm ürünler) ₺ 73,00 Kent ₺ 68,00 Kent Switch ₺ 68,00 Kent Dark Blue ₺ 73,00 Kent Dark Blue Long ₺ 73,00 Kent D Range Grey ₺ 72,00 Kent D Range Blue ₺ 72,00 Kent D Range Blue Long ₺ 72,00 Kent D Range Grey Long ₺ 72,00 Kent (Blue/Grey/White) ₺ 79,00 Kent Slims Black ₺ 82,00 Kent Slims Grey ₺ 82,00 Kent D Range Grey ₺ 72,00 Monte Carlo ₺ 67,00 Monte Carlo Slender ₺ 67,00 Winston ₺ 75,00 Winston Deep Blue ₺ 71,00 Winston Slender ₺ 72,00 Winston Slims ₺ 80,00 Winston X sence Black/Gray ₺ 82,00 Winston Dark Blue ₺ 71,00 Camel Yellow&Brown ₺ 73,00 Camel Black&White ₺ 70,00 Camel Deep Blue ₺ 69,00 Camel Slender ₺ 68,00 Camel Yellow 100 (Tütün) ₺ 165,00 Tekel 2000 ₺ 67,00 Tekel 2001 ₺ 71,00 Kısa Samsun ₺ 73,00 Uzun Samsun ₺ 73,00 Kısa Maltepe ₺ 73,00 Uzun Maltepe ₺ 73,00 Violet Slims ₺ 74,00 Winner Slims Blue/Dore/Red ₺ 71,00 Winner Kısa Rouge/Tf ₺ 69,00 HD Slims Blue (Dore-Red) ₺ 67,00 HD Red (Kısa-Uzun) ₺ 64,00 HD Blue (Kısa-Uzun) ₺ 64,00 HD Sky (Kısa-Uzun) ₺ 64,00 HD Q. Size (Ocean Blue-Sky Blue-White Line) ₺ 64,00 President (Kısa Uzun Sky) ₺ 64,00 President Q. Size (Ocean Blue- Red Line- Sea Blue- White Line ₺ 64,00 Vigor Cerulean (Kısa-Uzun-Slims) ₺ 71,00 Point Blue Slims ₺ 69,00 Medley (Tüm ürünler) ₺ 63,00 MMC (Tüm ürünler) ₺ 63,00 Hazar (Tüm ürünler) ₺ 63,00 Toros 2005 ₺ 63,00