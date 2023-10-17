Bir ülke İsrail Büyükelçisini kovdu

Kolombiya Dışişleri Bakanı İsrail'in Kolombiya Büyükelçisi Gali Dagan'a ülkeyi terk etmesini istedi.

KAYNAK: AA
Bir ülke İsrail Büyükelçisini kovdu

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 11. güne görüldü. İkili arasındaki çatışmalar diğer ülkelerle ilişkileri de etkiledi. Bunlardan biri de Kolombiya.

ÜLKEDEN KOVDU

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail'in Kolombiya Büyükelçisi Gali Dagan'ın Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya "saygısızlık" yaptığını belirterek, "Evrensel diplomasi tarihi, İsrail'in Kolombiya Büyükelçisinin Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya yönelik anlamsız kibrini bir milat olarak kaydedecektir. Utanç verici. En azından özür dile ve ülkeyi terk et" dedi.

Bakan Levya'nın açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Büyükelçi Dagan’ı İsrail’e geri çağırdı.

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GERGİNLİKA RTIYOR

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Dagan, İsrail-Filistin çatışmasından bu yana Petro'nun paylaşımlarına kendi sosyal medya hesabından alıntı yaparak karşılık veriyor.

Petro'nun Filistin sorununa bakış açısı nedeniyle taraflar arasında özellikle sosyal medyada gerginlikler yaşanıyor.

KOLOMBIYA-İSRAİL GERGİNLİĞİNİN NEDENİ FİLİSTİN

Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı Filistin’in yanında olduğunu belirten Kolombiya Devlet Başkanı Petro’nun açıklaması sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Kolombiya’ya güvenlik malzemeleri ihracını durduracaklarını ifade etmişti.

Haiat’ın tehdidinin ardından Devlet Başkanı Petro ise, “Eğer İsrail ile olan ilişkilerimizi askıya almamız gerekiyorsa alırız. Gazze’deki soykırımı hiçbir şekilde desteklemiyoruz” ifadelerini kullannış, Kolombiya’nın bağımsız bir ülke olduğunu, kendisine yapılan hakaretin tolere edilmeyeceğini vurgulamıştı. Kolombiya’nın uyuşturucu kartelleriyle olan savaşında İsrail’den gelen yardım büyük rol oynuyor.

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