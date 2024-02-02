Bir ülke şokta. THY uçağından inen yolcuda çıktı

Kaynak: Sözcü
Bir ülke şokta. THY uçağından inen yolcuda çıktı
Türkiye’de son zamanlarda tekrar yayılmaya başlayan kızamık hastalığı ABD’ye de taşındı.

Los Angeles, 2020 yılından beri ilk kızamık vakasıyla karşı karşıya kaldı. Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na inen bir yolcu, 2020'den bu yana Los Angeles'ta görülen ilk kızamık vakasının kaynağını oluşturdu. Los Angeles'ta yaşayan kişinin 25 Ocak günü, Tom Bradley Uluslararası Terminali 157 numaralı kapıya gelen bir Türk Hava Yolları uçağında yolcu olduğu duyuruldu.

Kızamık hastalığı ortaya çıkınca ABD’li yetkililer açıklamalarda bulundu ve hastanın hareketlerini inceledi. Yetkililer saat 17:00 ile 21:00 arasında Terminal B'de bulunan herkesin kızamığa yakalanma riskinin olduğunu kaydetti.

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UÇAKTAKİLERİ BİLGİLENDİRDİLER

Los Angeles halk sağlığı yetkilileri, söz konusu hastanın yakınında oturmuş olan Türk Hava Yolları yolcularını olası kızamık konusunda bilgilendirdiklerini açıkladı.

ABD'ye yapılan uluslararası uçuşlarda bulaşıcı hastalığı araştırmak üzere Los Angeles Halk Sağlığı Departmanı ile birlikte çalışan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre kızamık virüsü, enfekte bir kişi bölgeyi terk ettikten sonra iki saate kadar havada yaşayabilir.

Uçuş sonrasında, enfekte olan yolcu, Northridge Chick-fil-A isimli fast food zincirinde mola verdiği iletildi. İlçe sağlık yetkilileri, 18521 Devonshire St. adresindeki restoranda akşam 8 ile 10:30 saatleri arasında bulunan müşterilerin kızamığa yakalanma riski altında olduğunu kaydetti.

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VAKALAR ARTIYOR

CDC, ABD'de görülen kızamık vakalarında artış olduğunu aktardı.

1 Aralık ve 23 Ocak tarihleri arasında ajansa, uluslararası yolcular tarafından doğrudan getirilen yedi kızamık vakası ve her biri beşten fazla vaka içeren iki salgın da dahil olmak üzere 23 doğrulanmış ABD kızamık vakası bildirilmişti.

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