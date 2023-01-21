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Bir ülkede hiçbir şey mi iyi gitmez? 2 kişiden biri borç içinde yaşıyor

Şirketler ardı ardına kepenk indiriyor, işsizlik almış başını gidiyor, millet her gün değişen etiketler yüzünden markete gitmeye korkuyor, tarım enflasyonu her ay yeni rekor kırıyor ama iktidara göre ekonomi şahlanıyor. Yeniçağ gazetesinin manşetinde ekonomin geldiği durum yer aldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 09:12
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Bir ülkede hiçbir şey mi iyi gitmez

Bir ülkede hiçbir şey mi iyi gitmez? 2 kişiden biri borç içinde yaşıyor
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2022 dönemi ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,2, kooperatif sayısı yüzde 12,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 50,2 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 177,3, kooperatif sayısı yüzde 218,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,3 artış gösterdi.

Geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 53,8, kooperatif sayısı yüzde 75,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,7 yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,1, kooperatif sayısı yüzde 26,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 arttı.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 35,9'U İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan 15 bin 264 şirket ve kooperatiflerin yüzde 84,9'unu limited şirket, yüzde 13,6'sını anonim şirket, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 9,9'u Ankara, yüzde 6,2'si Antalya'da kuruldu.

Aralık 2022'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Aynı ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 990'ı ticaret, 2 bin 286'sı imalat ve 2 bin 14'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1318'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 833'ü inşaat, 408'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı. Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 1559'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 713'ünün inşaat, 631'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1381'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518'inin inşaat, 370'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi. Aralık 2022'de 230 kooperatif kuruldu. Bunların 155'i konut yapı, 42'si işletme kooperatifi, 17'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1539 yabancı ortak sermayeli şirketten 155'i Rusya, 92'si İran ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 165'i anonim, 1374'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

İŞTEN ÇIKARILAN ÇIKARILANA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  İşsizlik sigortası uygulamalarıyla ilgili verilere göre 2022 yılında 1 milyon 709 bin kişi, işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak üzere İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuruda bulunulduğunu belirterek, "İŞ-KUR tarafından bu dönemde 814 bin 549 işsize işsizlik ödeneği bağladığı görülüyor. Vatandaşların iş bulma umudu her geçen gün kırılıyor" dedi.

2 KİŞİDEN BİRİ BORÇ İÇİNDE YAŞIYOR

Resmi verilere göre, ülkede toplam 1 milyon 400 bin kişi bankalara olan borcunu temerrüt süresinin sonunda da ödeyemediği için icraya verildi. Bankalar tarafından borcunu ödeyemediği için Kasım 2022 sonuna kadar icra takibine alınan ancak borcunu henüz ödeyememiş olan kişi sayısı ise 3 milyon 931 bin 298’e çıktı. Bankalara borçlanan vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 2023 yılının ilk haftasında 15,1 milyar lira daha artarak 1 trilyon 589 milyar liraya yükseldi.

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vatandaş
21.01.2023 10:17
çünkü o 2 kişiden biri diyerinin hakını yiyor :))))  
 
Cumhur
21.01.2023 09:52
Akpye Mhp ye oy veren halk %55 'di son se cimlerde hala bu kadar pahaliliga resmen %40 larda oy alıyorsa yapacak birşey yok kurunun yanında yaşda yanar hesabı herkes yanıyor Allah akıl fikr versin  
 
1950
21.01.2023 09:38
Bu ülkede 2 kişiden biri değil, 3 kişiden 2 si akp-mhp ortaklığına oy vermiştir, onun için sürünmesi gereken daha çok kişi var, hala %40 oy veren var deniyor, gelde yazık de  
 
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