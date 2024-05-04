Bir üst lige yükseldiğini sanan taraftarlar hayatlarının şokunu yaşadı

Aytunç Akın
Bir üst lige yükseldiğini sanan taraftarlar hayatlarının şokunu yaşadı
Hollanda Eerste Divisie'de Roda taraftarı, galip geldiği maç sonrası lig yükseldiğini düşünüp kutlama yaptığı sırada aldıkları haber ile sarsıldı.

Hollanda Eerste Divisie'nin 37. hafta maçında Roda, evinde Cambuur'u ağırladı.

Roda taraftarları, karşılaşmanın sonuna damga vurdu

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SAHAYA DALDILAR
Roda, sahasında Cambuur'u 2-0 yendi. Roda taraftarı, Eredivisie'ye yükseldiklerini sanarak kutlama yapmak için sahaya girdi.

Ancak diğer maçta Groningen, Telstar karşısında 90+5'te beraberlik golünü attı ve maç 1-1 bitti.

Bu mücadele sonrası Groningen, Roda'nın Eredivise'ye yükselmesini engelledi.

SON HAFTA MÜCADELE EDECEKLER
Diğer taraftan Willem II'nin ardından Hollanda Ligi'ne yükselecek takım ise son hafta belli olacak.

Lig ikincisi Roda ile üçüncü sıradaki Groningen, Eredivisie'ye yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Ligin son haftasına girilirken Roda'nın 75 puanı, Groningen'in 72 puanı bulunuyor.

Roda'ya sadece beraberlik yetecekken, Groningen'in maçı mutlaka kazanması gerekiyor.

Yaşanan bu olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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